Samsun'daki sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek - Son Dakika
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Samsun'daki sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Samsun'daki sivil toplum kuruluşları, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için ortak bildiri yayımlayarak, "Devletimiz ve ordumuzun yanındayız" mesajı verdi.

Samsun'daki sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek, System.String[]

Samsun'daki sivil toplum kuruluşları, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için ortak bildiri yayımlayarak, "Devletimiz ve ordumuzun yanındayız" mesajı verdi.

Aralarında Diyanet-Sen, İlim Yayma ve Eğitim Vakfı, Eğitim Bir-Sen, Memur-Sen'in Samsun şubeleri ile Samsun İnsani Yardım Hareketi'nin (SİYAH) bulunduğu elliye yakın sivil toplum kuruluşunun yayımladığı ortak mesajda, şehit haberlerinden duyulan üzüntü aktarıldı.

ABD- İsrail ve Rusya'nın gerçekleştirmek istediği emperyalist amaçlar uğruna Suriye'nin bir arenaya dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada, "Sadece vatanımızın sınır güvenliğini sağlamak ve mazlumların can güvenliğini temin etmek üzere görev yapan şanlı askerlerimizin üzerine bomba yağdıracak gaflet, ihanet ve aymazlık içinde bulunan güçler, hak ettikleri karşılığı misliyle alıyorlar." ifadelerine yer verildi.

Devletin en zor sınavları verdiği bu dönemde sosyal medyanın sağduyulu kullanılması ve resmi açıklamalar dışındaki bilgi kirliliğine itibar edilememesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimiz tüm birimleri ile cephede ve masada gereken ne ise onu yapmaktadır. Bizlere düşen, içimizde en ufak kıvılcımdan yeni kaoslar ateşlemeye çalışanlara fırsat vermemektir. Fay hatlarının derinleştiği, yeni algı operasyonlarının yürütüldüğü bu dönemde, halkımızı; sağduyulu davranmaya, art niyetli hareketlere çanak tutmamaya davet ediyoruz. Bu mesele, siyaset üstü bir meseledir. Bu mesele, Türkiye'yi kendi çizdikleri sınırlara mahkum etmek isteyenlerin kirli oyunlarının meselesidir. Bu mesele Hak ile batılın meselesidir. Bu mesele vatandır. ve söz konusu vatan ise gerisi bizim için teferruattır. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aziz milletimize sabrı cemil diliyoruz."

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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