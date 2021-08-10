Samsun'daki şok uygulamada, aranan 40 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da gerçekleştirilen şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy'de, 6-9 Ağustos tarihlerinde sabit ve şok uygulama yaptığı bildirildi.

Yapılan uygulamalarda 20 bin 803 kişinin HES Kodu sorgulamasını yapan ekipler, izolasyon kuralını ihlal eden 2 kişi hakkında işlem yaptı. Ayrıca 20 bin 550 şahsın GBT sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakaladı.

Şok uygulamalarda, 310 iş yeri kontrol edildi, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 11 tabanca fişeği, 21 kesici alet, 43,45 gram esrar, 35,87 gram sentetik uyuşturucu, 1425 sentetik ecza hap, 3 kök kenevir, 250 lira uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi.

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 12 bin 405 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 340 araç ve sürücüsüne 982 bin 155 lira idari para cezası uygulandı ve 161 araç trafikten men edildi.