Şok uygulamada HES ve GBT sorgusu yapıldı - Son Dakika

Samsun'da gerçekleştirilen şok uygulamada Hayat Eve Sığar (HES) ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları kontrol ediliyor.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 8 ekip, 26 personelle yapılan uygulamada insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde şok denetim gerçekleştirildi.

HES ve GBT kayıtları kontrol edilen vatandaşlar, ekiplerce maske ve mesafe konusunda da uyarılıyor.

Anıt Park'ta yapılan uygulamada 120 kişiyi sorgulayan ekipler, 3 kişiye amaç dışı bıçak taşımaktan, 2 kişiye ise salgın kurallarına aykırı davranmaktan işlem yaptı.

Ekipler, uygulamaların kent genelinde gün boyunca süreceğini bildirdi.