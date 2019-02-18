Samsun'daki Şüpheli Ölüme Gözaltı
35 dakika önce
Samsun'daki şüpheli ölüme gözaltıSAMSUN - Samsun'da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulunması üzerine arkadaşı 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Samsun
'daki şüpheli ölüme gözaltı
SAMSUN - Samsun'da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulunması üzerine arkadaşı 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım
ilçesi İlyasköy Mahallesi'de dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. ve Ş.I. iki katlı evin inşaat halindeki ikinci katındaki dairede bulundukları sırada E.Y. fenalaştı ve morarmaya başladı. Bu sırada C.A. panik içinde olay yerinden kaçtı. Ş.I. ise 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri E.Y.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ş.I. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. E.Y.'nin ölümü şüpheli bulunurken, şahsın uyuşturucudan hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. E.Y.'nin kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Polis
olay yerinden kaçan C.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezinde ifadesi alınan C.A., 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:41 Kaynak: İHA
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