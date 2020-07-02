Samsun'daki tarihi Ambarhan'ın restorasyonu sürüyor - Son Dakika

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan tarihi Ambarhan'da yürütülen restorasyon devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Selçuklu mimarisini yansıtan 600 metrekarelik Ambarhan'da başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca 2 ay içinde tamamlanacak restorasyonun ardından, restoran ve yerel ürünler satış noktası olarak kullanılması planlanan Ambarhan, Ladik ilçesine de önemli değer katacak.

Vatandaşların hibe ettiği ambarlarla kurulan, Ambarhan'ın da bulunduğu açık hava müzesi konseptli Ambarköy, geçmişle gelecek arasında köprü kuruyor.

İlçede 13 bin 700 metrekare alana sahip açık hava müzesi, tahıl ambarları, köy konağı, su değirmeni, han, kapalı müze, köy kahvesi ile bölgeden toplanan tarihi taş ve ürünleri bünyesinde barındırıyor.