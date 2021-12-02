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Samsun'daki tarihi tren bakım atölyesinde cerrahi aletler sergilenecek - Son Dakika

Samsun'daki tarihi tren bakım atölyesinde cerrahi aletler sergilenecek

02.12.2021 12:43
Samsun'daki tarihi tren bakım atölyesinde cerrahi aletler sergilenecek

Türkiye'de cerrahi aletler üretiminde ilk sırada yer alan Samsun'daki tarihi tren bakım atölyesi, Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi olarak hizmet verecek.

Türkiye'de cerrahi aletler üretiminde ilk sırada yer alan Samsun'daki tarihi tren bakım atölyesi, Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi olarak hizmet verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait atıl durumdaki tarihi tren bakım atölyesinin restorasyonu, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının katkılarıyla yapıldı.

Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği'ne (MEDİKÜM) devredilen tarihi bina, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de katkılarıyla Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi haline getirildi.

Altı bölümden oluşan müzede rayların koruma altına alındığı orta aks bölümünde hastanelerde eskiden bulunan hasta destek ürünleri, ikinci bölümde ise cerrahi aletler yer alıyor. Diğer bölümlerde de kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş alanında kullanılan eski aletler bulunuyor.

Çanakkale Savaşı'nda kullanılan sedyenin de yer alacağı müzede 1. ve 2. Dünya savaşları döneminde kullanılan cerrahi aletlerin yanı sıra 500 alet sergilenecek.

Müzenin açılışı, 3 Aralık Cuma günü yapılacak.

MEDİKÜM Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir, AA muhabirine, Samsun'da 40 yıl önce silah üreticilerinin doktorların cerrahi aletlerini tamir ederek cerrahi alet üretimine başladığını söyledi.

Cerrahi alet üretiminin geçmişte ithalata bağlı olduğunu belirten Aydemir, "Hekimlerin çok ciddi paralar tutan ürünleri Samsun'da tamir ettirmek isteğiyle üretim safhası başlıyor. Silah ustaları kaynak, torna ve benzer ürünleri yaptıkları için bunları birer üçer beşer onarmaya başlarken, 'Yeni baştan üretebilir miyiz?' düşüncesi hasıl oluyor. Sıfırdan cerrahi alet üretimi Samsun'da bu şekilde gelişiyor. Hekimlerden gelen talepler doğrultusunda cerrahi aletlerin yanı sıra ortopedik implant, sterilizasyon kutuları, cerrahi terlikler, ameliyathane masaları, sedyeler, hasta altı bezleri, işitme cihazları, röntgen cihazları gibi tıbbi cihazlar üretime eklenerek devam ediyor." dedi.

Cerrahi alet üretimde Samsun'un, Almanya'da Tuttlingen ve Pakistan'da Sialkot'un ardından dünyada üçüncü kümelenme merkezi olduğuna işaret eden Aydemir, kentte 40 firmanın 15 binin üzerinde cerrahi alet üretimi gerçekleştirdiğini vurguladı.

Aydemir, Samsun'da Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi kurulmasının tıp camiasına çok ciddi katkıları olacağı dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burası yaşayan bir müze haline gelecek. Cerrahi alet sektörü geçmişten geleceğe perspektif sunacak. Turizm destinasyonu haline gelecek müzede öğrenciler, sektörün gelişimini yakından görebilecek. Milattan önceden beri kullanılan ekipmanlar, o zamandan bu zamana kadar cerrahi aletlerin gelişimini burayı ziyaret edenlerin görebileceği bir nokta olacak. 150 yılı aşkın süredir kullanılan tekerlekli sandalyeler, sterilizasyon ekipleri, ameliyat masaları, yine geçmişte kullanılan cerrahi aletler ve sedye niyetine kullanılan el arabaları yer alacak."

Samsun'daki tarihi tren bakım atölyesinde cerrahi aletler sergilenecek
Samsun'daki tarihi tren bakım atölyesinde cerrahi aletler sergilenecek
Samsun'daki tarihi tren bakım atölyesinde cerrahi aletler sergilenecek
Samsun'daki tarihi tren bakım atölyesinde cerrahi aletler sergilenecek
Samsun'daki tarihi tren bakım atölyesinde cerrahi aletler sergilenecek

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Müzesi, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'daki tarihi tren bakım atölyesinde cerrahi aletler sergilenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'daki tarihi tren bakım atölyesinde cerrahi aletler sergilenecek - Son Dakika
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