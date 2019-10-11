Son Dakika Haberleri: Samsun'daki "tefecilik" operasyonu
Son Dakika Güncel Samsun'daki 'tefecilik' operasyonu

Samsun'daki "tefecilik" operasyonu

43 dakika önce

Samsun'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun'daki

Samsun'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan K.F, oğlu K.C.F. ile M.Ç, G.Ç. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan G.Ç. ve E.A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.F. ile oğlu K.C.F. ve M.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, iki gün önce "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iş yeri kurşunlama" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen 3 ikamet ve bir iş yerine düzenlediği operasyonda 7 zanlıyı gözaltına almış, K.F'nin diğer oğlu A.C.F. ile K.C.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonda, tefecilik yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde çok sayıda senet, 20 bin lira, tabanca, 7 mermi, dijital materyal ile sentetik hap ele geçirilmişti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:38 Kaynak: AA
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