Son Dakika Haberleri: Samsun'daki "Torbacı" Operasyonu

Samsun'daki "Torbacı" Operasyonu

24 dakika önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 13'ü ise adliyeye sevk edildi.

Samsun merkez Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde 3 gün önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 196,94 gram sentetik uyuşturucu, bin 42 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap, 12,60 gram esrar, ruhsatsız tüfek ve 2 kartuş ele geçirilmiş, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:30 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel
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