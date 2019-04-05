Samsun'daki "Torbacı" Operasyonu
41 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.K, Ö.K, M.C.K, T.T, İ.G, M.E.K. ve H.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, Ö.K, M.C.K, T.T. ve İ.G. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.E.K. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda, 1 ruhsatsız tabancanın yanı sıra bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:38 Kaynak: AA
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