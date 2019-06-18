Samsun'daki "torbacı" operasyonu
25 dakika önce
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si tutuklandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:17 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun'da polis ekipleri 14 Haziran'da, kent merkezi ve ilçelerde 66 ekip 230 personelle operasyon düzenlemiş, 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ankara polisi 'avcıları' avladı
Uyuşturucu satıcıları arasında oğlunu gören anne yere yığıldı
10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi
Son dakika! Sayıştay'dan, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarına yanıt