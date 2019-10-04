Son Dakika Haberleri: Samsun'daki "torbacı" operasyonu
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Samsun'daki "torbacı" operasyonu

17 dakika önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Ekiplerce 2 gün önce düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, 3,15 gram sentetik uyuşturucu, 217 kapsül sentetik ecza hapı, 1 gram esrar, bir miktar skunk ve 132 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Samsun'daki torbacı operasyonu

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:35 Kaynak: AA
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