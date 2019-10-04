Son Dakika Haberleri: Samsun'daki "torbacı" operasyonu
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Samsun'daki "torbacı" operasyonu

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Samsun'daki

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekiplerce önceki gün düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, 3,15 gram sentetik uyuşturucu, 217 kapsül sentetik ecza hapı, bir gram esrar, skunk ve 132 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:14 Kaynak: AA
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