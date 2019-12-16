Samsun'daki

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmanın ardından gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce 13 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada 25,67 gram sentetik uyuşturucu, 132 uyuşturucu etkisi gösteren sentetik hap, 45,12 gram esrar, 33 uyuşturucu hap ile 50 mermi ve çeşitli malzemeler ele geçirilmişti.