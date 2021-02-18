Samsun'daki "torbacı" operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ekipler, 16 Şubat'ta "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Kaynak: AA
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