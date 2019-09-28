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Samsun'daki trafik kazaları mobese'de

26 dakika önce

Samsun'daki trafik kazaları MOBESE'deSAMSUN'da 2019 yılı içerisinde çeşitli kavşak ve caddelerinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Samsun'daki trafik kazaları MOBESE'de

SAMSUN'da 2019 yılı içerisinde çeşitli kavşak ve caddelerinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde 9 ayda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin MOBESE kamerası görüntülerini paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerde MOBESE kameraları; kentin çeşitli yerlerinde meydana gelen kazaları anbean kaydetti. Genellikle trafik ışıklarına uymamak, aceleci davranmak ve dalgınlık gibi nedenler yüzünden yaşanan kazalardan bazıları hasarla atlatılırken bazıları ise yaralanmalarla sonuçlandı. Özelikle kavşaklarda meydana gelen kazaların en önemli nedenleri arasında ise, sürücülerin takip mesafesi, kavşaktaki dönüşler ve hız sınırı gibi basit trafik kurallarına uymaması dikkat çekti. Şehir merkezinde meydana gelen kazalarda, sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri de gözler önüne serildi.

KAZA ANLARI KAMERADA

MOBESE kameralarınca anbean kaydedilen görüntülerde; seyir halindeki bir otomobilin, yolda köpekten kaçan 3 çocuktan birine çarpma anı ve geri manevra yapan başka otomobilin, yolun karşına geçmeye çalışan yayaya çarpmasının yanı sıra, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet ve minibüsün kavşaktaki refüje çarptığı anlar yer alıyor.

Samsun'daki trafik kazaları mobese'de

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:07 Kaynak: DHA
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