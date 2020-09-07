Samsun'daki trafik kazası - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kazada 12 kişinin yaralandığı, 11'inin hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı, 1 kişiye ise 112 ekiplerince olay yerinde müdahale edildiği ve hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 BU 421 plakalı otomobil, Sabri Güler idaresindeki 55 M 0233 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp takla atarak ters dönen minibüste bulunan yolcular yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Samsun 'da otomobil ile minibüs dolmuşun çarpıştığı kazada 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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