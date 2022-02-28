Samsun'daki trafik kazasında 5 öğrenci yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'daki trafik kazasında 5 öğrenci yaralandı

28.02.2022 17:20
Samsun'daki trafik kazasında 5 öğrenci yaralandı

Samsun'da okul servisinin yoldan çıkarak bir evin bahçesine girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.

Samsun'da okul servisinin yoldan çıkarak bir evin bahçesine girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.

Canik Özel Eğitim Merkezi öğrencilerini taşıyan Mehri Çay idaresindeki 55 N 0012 plakalı okul servisi, İşgem Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan araç, bir evin bahçesine girdi.

Kazada araçtaki öğrenciler Muhammed Emin Ç. (12), Kadir D. (16), Caner D.(16), Eyüphan Ç. (7) ve Yeşim Ç. (15) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Çay, aracının freninin boşaldığını iddia etti.

Samsun'daki trafik kazasında 5 öğrenci yaralandı

YORUMLAR
500
Samsun'da heyelan paniği Samsun'da heyelan paniği

Samsun, Canik, Okul, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'daki trafik kazasında 5 öğrenci yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
16:53 Cristiano Ronaldo performansıyla hayal kırıklığı yarattı! 10 maçta sadece 1 gol attı
16:29 Belarus'ta yapılan müzakereden ilk bilgiler! Ukrayna, Rusya'nın Kırım dahil her yerden çekilmesini istedi! Rusya: Taleplerimizi açıklamayacağız!
16:23 Köy, toprağın altından gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:12 İki kuzen düştükleri su kuyusunda yaşamını yitirdi: Biri 2, diğeri 3'ündeydi!
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 17:30:38. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'daki trafik kazasında 5 öğrenci yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement