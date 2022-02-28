Samsun'daki trafik kazasında 5 öğrenci yaralandı - Son Dakika

Samsun'da okul servisinin yoldan çıkarak bir evin bahçesine girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.
Canik Özel Eğitim Merkezi öğrencilerini taşıyan Mehri Çay idaresindeki 55 N 0012 plakalı okul servisi, İşgem Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan araç, bir evin bahçesine girdi.
Kazada araçtaki öğrenciler Muhammed Emin Ç. (12), Kadir D. (16), Caner D.(16), Eyüphan Ç. (7) ve Yeşim Ç. (15) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Çay, aracının freninin boşaldığını iddia etti.
Kaynak: AA
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