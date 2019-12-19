Samsun'daki trafik kazasında ölen öğrenciler son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren lise öğrencilerinden Batuhan Yılmaz'ın cenazesi Terme'de, Zülal Işıl Çörtük'ün cenazesi ise Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Batuhan Yılmaz'ın cenazesi, Terme ilçe merkezindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Kumcağız Mahallesi'ndeki Duacı Camisi'ne götürüldü.

Güçlükle ayakta duran baba Basri Yılmaz, burada başsağlığı dileklerini kabul etti.

Gencin cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi birinci sınıf öğrencisi Yılmaz'ın, hazırlık sınıfı dönem birincisi olması dolayısıyla yaz döneminde yurt dışı eğitim programına katılmaya hak kazandığı ancak ailesinden ayrı kalmamak için gitmediği öğrenildi.

Yılmaz'ın eğitim öğretim yılı başında, Terme ilçesindeki pansiyona yerleştiği ama bir gece kaldıktan sonra ailesinin yanına döndüğü belirlendi.

Cenazeye Batuhan Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu ile arkadaşları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.

Babası, kazadan birkaç saat önce okulda kızını son kez gördü

Aynı kazada yaşamını yitiren 14 yaşındaki Zülal Işıl Çörtük'ün cenazesi ise hastane morgundan alınarak Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Anne Neslihan Çörtük, "Sana doyamadım kızım" diye ağıt yaktı.

Baba Tayfun Çörtük ise diğer çocukları Tayfur ve Taylan'a sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alındıktan sonra Zülal Işıl Çörtük'ün cenazesi, Abdullahpaşa Camisi'ne nakledildi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çörtük'ün cenazesi, Sarıcalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Çörtük'ün Liselere Geçiş Sistemi sınavında Sinop İMKB Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandığı ancak ailesinin, uzak olması nedeniyle kızlarını bu okula göndermedikleri ve İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi'ne kaydettirdikleri öğrenildi.

Baba Tayfun Çörtük'ün dün okula giderek öğretmenleriyle görüşüp kızının dersleri hakkında bilgi aldığı, kızı ile son kez burada görüştüğü bildirildi.

Cenazeye Çörtük'ün ailesinin yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün, iki otomobille çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu Batuhan Yılmaz ile Zülal Işıl Çörtük yaşamını yitirmiş, 9'u öğrenci 10 kişi yaralanmıştı.