Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde sattıkları bilgisine ulaşılan 2 kişinin oturduğu yere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, uyuşturucu nitelikte 143 hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 915 lira ele geçirildi.

İkinci operasyonda ise İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirdikleri belirlenen 2 şüphelinin, uyuşturucuyu sakladıkları adreste yapılan aramada 7 bin 280 uyuşturucu hap bulundu.

İlkadım ilçesindeki oturdukları yerde uyuşturucu bulunan şüpheliler G.Ç. ve M.K ile İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen Z.Ç. ve Ö.Ç, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerden Z.Ç. ve Ö.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.Ç. ve M.K. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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