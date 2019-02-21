Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonu

8 dakika önce

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada gözaltına alınan Sedat E, Tahsin T, Arif K, Murat G. ve Yavuz M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sedat E, Tahsin T. ve Arif K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere iki gün önce eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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