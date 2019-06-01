Samsun'daki uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:22 Kaynak: AA
'un Salıpazarı
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Büro ile Asayiş Büro
ekiplerince, Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan R.C'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çarşamba Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Salıpazarı ilçesinde dün R.C'nin evi ile bahçesinde yapılan aramada 3 bin 114 kök Hint keneviri, ruhsatsız pompalı av tüfeği, ruhsatsız el yapımı tabanca ve mermiler ile kubar esrar bulunmuş, zanlı gözaltına alınmıştı.
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