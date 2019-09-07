Son Dakika Haberleri: Samsun'daki uyuşturucu operasyonu
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan S.K'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çarşamba ilçesi Çatak Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda fındık bahçesinde 15 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirilmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:18 Kaynak: AA
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