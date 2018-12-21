Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

11 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kardeşten 1'i tutuklanırken, 2 kardeş ile yeğenleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kardeşten 1'i tutuklanırken, 2 kardeş ile yeğenleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri T.Ö. isimli şahsın, Çarşamba ilçesi Orduköyü Mahallesi'nden Z.S. ve H.S. isimli zanlılardan uyuşturucu madde temin ettiği bilgisini aldı. Söz konusu şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucu Z.S. ve T.Ö.'nün içerisinde bulunduğu otomobilde 220 gram esrar ele geçirildi. Z.S. ile müşterek hareket ettikleri tespit edilen A.S., A.S. ve H.S. isimli şüpheliler İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. T.Ö. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan Z.S., A.S. ve H.S. adlı kardeşler ile yeğenleri A.S., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.S., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:14 Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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