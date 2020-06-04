Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

T.Y. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, S.S.A.A.R. ve A.S.A.A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, M.D. ile T.Y. ve S.T'yi gözaltına aldı.

Hürriyet Mahallesi 'nde ise ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.D'nin evinde arama yapan ekipler, 604,39 gram sentetik uyuşturucu buldu.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen Irak uyruklu S.S.A.A.R. ve A.S.A.A.D'yi yakalayan ekipler, zanlıların üst aramasında 58,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Samsun 'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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