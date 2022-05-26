Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin Çarşamba ilçesinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı ve İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında takip edilen aracı İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde durduran ekipler, aracın vites kutusuna gizlenmiş 74,46 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü E.Y. ile araçta bulunan F.S. isimli kadın, emniyete götürüldü.?

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.