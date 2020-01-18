Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve iki oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve iki oğlu tutuklandı

36 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan baba ve iki oğlu tutuklandı.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve iki oğlu tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan baba ve iki oğlu tutuklandı.

Çatı Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dikbıyık Karakol Komutanlığı ekiplerince B.U. (47) isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Ekipler, narkotik köpeği Ozon'un da desteğiyle zanlının ev ve arabasında yaptığı aramada, 7 kilo kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli B.U. ile oğulları D.U. (24) ve B.U. (16) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:04 Kaynak: AA
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