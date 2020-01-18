Son Dakika › Güncel › Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve iki oğlu tutuklandı - Son Dakika
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve iki oğlu tutuklandı
36 dakika önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan baba ve iki oğlu tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:04 Kaynak: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan baba ve iki oğlu tutuklandı.
Çatı Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dikbıyık Karakol Komutanlığı ekiplerince B.U. (47) isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Ekipler, narkotik köpeği Ozon'un da desteğiyle zanlının ev ve arabasında yaptığı aramada, 7 kilo kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli B.U. ile oğulları D.U. (24) ve B.U. (16) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Son Dakika EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Erdoğan müjdeyi verdi! Bu 6 suçu işleyenler hariç, binlerce kişi tahliye olacak Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı