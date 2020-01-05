Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

7 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan O.A. (22), H.K. (73), C.K. (73), C.K. (25), M.K. (24) ve Y.K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, C.K, C.K. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, dün Yaycılar Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonda 6 kilo 503 gram kubar esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirmiş, şüphelileri gözaltına almıştı.

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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