Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
A.K.Ç, M.V, O.K. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ekipler, 3 gün önce il merkezinde gerçekleştirildikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin adreslerinde 61,76 gram sentetik uyuşturucu, 530 sentetik ecza hap, 4 ruhsatsız tüfek, 14 tüfek kartuşu, uyuşturucu içme aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirmiş, 10 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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