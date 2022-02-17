Üye Girişi
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

17.02.2022 12:23
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheli B.E'nin, Canik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Dün düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Tumba" şüphelinin evinin çatısında bir kilo metamfetamin bulmuş, zanlı gözaltına alınmıştı. Ev içinde yapılan aramada ise bir adet hassas terazi ele geçirilmişti.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Narkotik, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
12:16 17 Şubat 2022 Perşembe günü yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 825 liradan işlem görüyor
12:14 FETÖ şüphelisi, dolabın arkasında gizlenebileceğini düşünüyordu! İşte böyle yakalandı
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:32 Bu erikleri sadece Arap şeyhleri alabiliyor! Kilosu 2 bin TL
11:48 Bu dilencinin ek işi var! Gündüz dilenci, gece hırsız!
11:58 Sıla, köyünde toprağa veriliyor! İmam nikahlı eşi öldürmüştü!
11:56 Türkiye'nin dış borcu 171,6 milyar dolar! Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor
11:56 Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:32:29. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement