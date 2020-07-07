Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince araçlarında 52 bin 920 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan S.K, M.F.B. ve F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'da, dün, İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine takip edilen araçları kent girişinde durduran polis, 52 bin 920 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:23 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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