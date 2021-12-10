Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
İlçede belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 1907 gram kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra adliyesine sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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