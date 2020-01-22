Samsun'daki vahşi cinayetin zanlısı Bursa'da tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'daki vahşi cinayetin zanlısı Bursa'da tutuklandı - Son Dakika

Samsun'daki vahşi cinayetin zanlısı Bursa'da tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da 2017 yılında diri diri yakılan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının cinayet zanlısı, Bursa'da yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'daki vahşi cinayetin zanlısı Bursa'da tutuklandı, System.String[]

Samsun'da 2017 yılında diri diri yakılan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının cinayet zanlısı, Bursa'da yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


2017 yılında Samsun'un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesinde, evinde yangın çıkan 79 yaşındaki Şaver Cindi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede polise verdiği ifade de Fikret Cindi'nin(52) eve geldiğini ve para isteyedikten sonra üzerine ve etrafına benzin döküp kaçtığını söyledikten sonra 10 günlük tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı.


3 yıl sonra Bursa'da yakalandı


Bursa'da devriye atan ekipler, şüphe üzerine bir yayayı durdurdu. İstanbul'dan Bursa'ya feribot ile geldiğini iddia eden şahıs, kimliğini düşürdüğünü söyleyince şüphelenen ekipler, şahsı karakola götürdü. Burada yapılan araştırmalarda şüphelinin hakkında resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından da yakalama kararı bulunduğu öğrenilerek gözaltına alındı.


Fikren Cindi, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile ifadesi alınan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Samsun, Kavak, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı
Polisin kumar baskınında panikleyen şahıs, balkonda mahsur kaldı Kara çarşaf giyip kuyumcuyu soymaya çalışan şahıs, çalışan tarafından etkisiz hale getirildi Uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 16:23:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'daki vahşi cinayetin zanlısı Bursa'da tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]