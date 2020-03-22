Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi

6 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde, evde çıkan yangında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde, evde çıkan yangında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 6 Mart'ta, evinde çıkan yangında vücudunda yanıklar oluşan Arzu Titiz (41), tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yaşam savaşını kaybetti.

Mevlana Mahallesi 717. Sokak'ta bir apartmanın 7. katında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede daireye yayılmış, evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, kapıyı kırarak içeride bulunan Arzu Titiz'i çıkarmıştı.

Titiz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki ilk tedavisinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilmişti.

Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:36 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı Düğünde takılan takıları 40 yıl sonra mahkeme kararıyla aldı
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm         
11:50
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı         
11:16
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı         
22:06
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi         
21:33
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var         
18:47
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın         
18:33
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 20:04:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]