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Samsun'dan 13 binden fazla yüksekokul ve fakülte mezununu başka illere göç etti - Son Dakika

Samsun'dan 13 binden fazla yüksekokul ve fakülte mezununu başka illere göç etti

03.08.2021 16:43
Samsun'dan 13 binden fazla yüksekokul ve fakülte mezununu başka illere göç etti, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sayı 13 bin 349 kişi ile yüksekokul veya fakülte mezunu olan kişi başka bir ile göç etti.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sayı 13 bin 349 kişi ile yüksekokul veya fakülte mezunu olan kişi başka bir ile göç etti.

TÜİK nüfus, göç, eğitim, doğum oranları, boşanma sayıları, tarım ve enerji gibi birçok veriyi paylaştı. Veriler, Samsun'un geçmiş yılları ile bu yılın karşılaştırmasını yaptı.

Yıllık nüfus artış hızı binde 5,6

Samsun nüfusu 2018 yılında 1 milyon 336 bin, 2019'da 1 milyon 348 bin, 2020 yılında ise 1 milyon 356 bin olarak kayıt altına alındı. Yıllık nüfus artış hızı 2017-2018 yılında 17,2 (binde), 2018-2019'da 9,6 (binde) ve 2019-2020 yılında ise 5,6 (binde) oldu. Ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye ortalaması 3,3 olurken, Samsun'da ise hane halkı büyüklüğü 3,2 oldu. İllerin aldığı ve verdiği göç rakamlarına bakıldığında 2019-2020 yıllarında Samsun binde 43,1 oranında göç alırken, binde 35,4 oranında ise göç verdi.

Samsun 13 bin 349 kişi ile yüksekokul veya fakülte mezunu başka illere göç verdi

2020 yılında Samsun'un göç aldığı 6 yaşından büyük kişilerin eğitim durumuna bakıldığında 376 okuma yazma bilmeyen kişi, 2 bin 685 okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen, 5 bin 104 ilkokul mezunu, 2 bin 210 ilköğretim mezunu, 4 bin 893 ortaokul ve dengi mezunu, 10 bin 331 lise ve dengi okul mezunu, 12 bin 787 yüksekokul ya da fakülte mezunu, bin 100 yüksek lisans mezunu, 132 doktora mezunu ve eğitim durumu bilinmeyen 256 kişi Samsun'a göç etti. Samsun'un göç verdiği kişilerin eğitim durumuna bakıldığında ise en yüksek sayı 13 bin 349 kişi ile yüksekokul veya fakülte mezunu olan kişiler oldu. Okuma-yazma bilmeyen 250 kişi de Samsun'da başka bir ile göç etti.

Samsun'da 1 doktora 463 hasta düşüyor

Samsun'da 2019 yılında sağlık personeli başına düşen kişi sayısına bakıldığında 1 hekime 463 kişi bir hemşireye ise 341 kişi düştüğü belirtildi. Aynı yıl sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısına bakıldığında ise Samsun'da yatak başına 275 hasta düştüğü gözlemlendi. Türkiye geneli yatak başına düşen hasta sayısı ise 352 oldu.

En çok ölüme neden olan hastalık 'dolaşım sistemi'

Ölüm nedenlerinin belirtildiği istatistiklerde Samsun'da sağlık bakımından en çok ölüme neden olan hastalığın yüzde 42 ile dolaşım sistemi hastalıkları olduğu belirtildi. Tümör yüzde 18,6, solunum sistemi yüzde 13, endokrin yüzde 4,9, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları yüzde 2,2, dışsal yaralanmalar ve zehirlenmelerin oranı 3,8 ve diğer de yüzde 15,5 olarak dikkat çekti.

Kaba doğum hızı Samsun'da 2018'de binde 12,5, 2019'da 11,7 ve 2020'de ise 10,7 olarak değerlendirildi. Bebek ölüm hızı 2017 yılında binde 7,4 olarak belirtilirken, 2018'de binde 8,7, 2019'da ise 8,6 olarak belirlendi.

Evlenme hızı binde 5,8

Evlenme hızı verilerine bakıldığında kaba evlenme hızı 2018'de binde 6,8, 2019'da 6,3 ve 2020'de ise binde 5,8 olarak dikkat çekti. 2020 yılında ortalama ilk evlenme yaşı Samsun'da damatta 27,6 olurken, gelinde ise 25,1 olarak tespit edildi. Kaba boşanma hızı ise 2020'de 1,4 olarak tespit edildi.

TR83'de fiyatı en çok artan madde ameliyat ücreti, en çok düşen ise taze fasulye

Son açıklanan fiyat endeksleri rakamlarına göre Temmuz 2021'de Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum bölgesinde (TR83) fiyatı en çok artan maddeler yüzde 21,33 ile ameliyat ücreti, yüzde 20,94 ile kayısı, yüzde 16,91 ile sinema, yüzde 16,21 ile karpuz ve yüzde 15,01 ile elektrik ücreti oldu. Temmuz 2021 itibari ile TR83 bölgesinde fiyatı en çok düşen maddeler ise yüzde 26,27 ile taze fasulye, yüzde 18,02 ile kabak, yüzde 5,67 ile tek kişilik yatak, yüzde 4,47 ile kadın elbisesi ve yüzde 4,06 ile kadın pantolonu oldu.

İhracat 631 milyon dolar ithalat ise 453 milyon dolar

İllere göre ihracat rakamlarına bakıldığında 2019-2021 (Ocak-Haziran) Samsun ihracat rakamı 631,9 milyon dolar oldu. Aynı dönem ithalat rakamı ise 453,4 milyon dolar olarak dikkat çekti. Aynı dönemde Samsun'da 8 bin 729 konut satışı gerçekleşti. 2019-2021 (Ocak-Haziran) döneminde Samsun'da motorlu kara taşıtı 389 bin oldu.

2020'de trafik kazalarında 72 kişi hayatını kaybetti

Trafik kazalarının açıklandığı rapora göre ise 2020 yılında Samsun'da 2 bin 828 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 72 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 466 kişi yaralandı. - SAMSUN

Samsun'dan 13 binden fazla yüksekokul ve fakülte mezununu başka illere göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu, Samsun, Vefat, GÖÇ, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsun'dan 13 binden fazla yüksekokul ve fakülte mezununu başka illere göç etti - Son Dakika


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