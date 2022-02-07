Samsunlu sporcular madalya ile döndüler - Son Dakika

Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesi Spor Kulübü sporcuları Betül Baylan ve Buse Özkan, Adana'da düzenlenen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye girdiler.

Bir hafta süren şampiyonada Betül Baylan 54 kiloda ikinci, Buse Özkan 66 kiloda üçüncü oldu.

Kulüp başkanı Mehmet Akbulut, yaptığı açıklamada, Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesi Spor Kulübü olarak, şampiyonaya 6 sporcu ile katıldıklarını söyledi.

Tüm sporcuları tebrik eden Akbulut, "Sporcularımız, Betül Baylan, Ebrar Tokgöz, Buse Özkan, Sinan Gökçe, Nebi Murtazov ve Nagihan Alkıç şampiyonada kulübümüzü ve ilimizi temsil ettiler. Şampiyonada Betül Baylan 54 kiloda Türkiye ikincisi, Buse Özkan ise 66 kiloda üçüncü olarak bizleri onurlandırdı. Bu başarılar nedeniyle sporcularımızı ve antrenörlerimiz Abdullah Ateş ile Sedat Gökçe'yi tebrik ediyoruz. Bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz." dedi.