Samsun'dan Azerbaycan'a tıbbi ve medikal malzeme desteği gönderildi - Son Dakika

Samsun'dan Azerbaycan'a tıbbi ve medikal malzeme desteği gönderildi

07.12.2020 16:01
Samsun'dan Azerbaycan'a tıbbi ve medikal malzeme desteği gönderildi, System.String[]

Samsun'dan Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı için bir tır dolusu cerrahi alet, medikal ve tıbbi malzeme gönderildi.

Samsun'dan Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı için bir tır dolusu cerrahi alet, medikal ve tıbbi malzeme gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Zülkif Dağlı, kentin medikal alanda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Dağlı, Azerbaycan'ın Ermenistan ile yaşadığı savaş sonrası medikal malzemeye ihtiyaç duyabileceği düşüncesiyle bu çalışmanın yapıldığını belirterek, "Kardeş Azerbaycan'ın bunlara şiddetle ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bir nebzede olsa, Samsun ili olarak kurtuluşun başladığı ilden, kurtulmuş olan Karabağ'a bu yardım tırını hep birlikte gönderiyoruz. Ben bu manada sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Azerbaycanlı kardeşlerin acı çekmelerine gönüllerinin razı olmayacağını ifade eden Vali Dağlı, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise güzel bir birliktelik örneği göstererek yardım faaliyetini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Can Azerbaycan" ile iki devlet tek millet, kardeş ülke olunduğuna işaret eden Demir, "Karabağ'ı, 30 yıllık bir esaretten sonra kahramanca bir mücadele neticesinde o işgal topraklarını, tekrar öz topraklarına dönüştürdü inşallah. Biz de bununla gurur duyduk, mutlu olduk." dedi.

Demir, Samsun'un cerrahi aletler, ilaç sanayi ve medikal ürünler noktasında önemli bir merkez olduğunu hatırlatarak, "Ulaşımını büyükşehir olarak sağlıyoruz. Değerli Medikal Kümelenme Derneği Başkanımıza, onun şahsında tüm medikal üreticilerimize, ASKON Başkanımıza ve onun şahsında tüm ilaç üreticisi meslektaşlarımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli ve anlamlı bir duyarlılık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin savaş sonrası ihtiyaç duydukları tıbbi malzeme ve sağlık noktasındaki yardımların anlamlı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Samsun Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Aydemir de Azerbaycan'daki savaşın kendilerini derinden etkilediğini vurguladı.

Aydemir, savaş sonrası da Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmak istediklerine dikkati çekerek, "Sayın Valimin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde bizler, sanayiciler olarak, MEDİKÜM olarak böyle bir yardımı yapmayı düşündük. ASKON'un burada MEDİKÜM ile hareket ettiğini söylemek isterim. Umarım bir nebze olsun acılarını dindiririz. Umarım bundan sonra da böyle acılar yaşamaz. Can Azerbaycan, her daim iki devlet tek milletiz. Her daim biz yardıma hazırız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, kentte üretilen ilaç ve tıbbi malzemeleri Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığına gönderdiklerini belirterek, "Savaş sonrası ihtiyaç olan ilaç ve tıbbi malzeme, ortopedik plak, implant, cerrahi alet, işitme cihazı, oksijen kullanım setleri, antiseptik ilaç, anestezik ilaç ve cerrahi maskeden oluşan yardım tırımız hazır. Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığına Samsun olarak gönderiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Samsun'da üniversite eğitimi alan Azerbaycanlı Fidan Aliyeva, gözyaşları içinde protokol üyelerine teşekkür etti. Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeş olduğunu ifade eden Aliyeva, "Bunu herkes biliyor. Ama bu savaşta tekrar yanımızda olduğunuzu tüm dünyaya karşı gösterdiğiniz için kendim adına, ailem ve halkım adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım tırı Azerbaycan'a uğurlandı.

Azerbaycan, Samsun, Milli, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan Azerbaycan'a tıbbi ve medikal malzeme desteği gönderildi - Son Dakika


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