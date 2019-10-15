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Samsun'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun Devlet Su İşleri Cami'sinde kılınan sabah namazından sonra Fetih Suresi okundu.

Samsun'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun Devlet Su İşleri Cami'sinde kılınan sabah namazından sonra Fetih Suresi okundu.

Vali Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi'ni cemaatle birlikte dinleyip, Mehmetçik için dua etti.

Kılınan sabah namazının ardından Atakum Gençlik Merkezi önünde 200 genç ile birlikte Mehmetçik'in muzaffer olması için dua edildi. Vali Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, programa katılan çocuklara oyuncak dağıttı.

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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