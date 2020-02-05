Samsun'dan DEAŞ'tan 1 şahıs gözaltında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'dan DEAŞ'tan 1 şahıs gözaltında - Son Dakika

Samsun'dan DEAŞ'tan 1 şahıs gözaltında

7 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'dan DEAŞ'tan 1 şahıs gözaltında, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu M.K.A.A.'yı İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.K.A.A., adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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