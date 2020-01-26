Samsun'dan depremzedelere 2 tır yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'dan depremzedelere 2 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Samsun'dan depremzedelere 2 tır yardım gönderildi

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından bölgeye 2 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.

Samsun'dan depremzedelere 2 tır yardım gönderildi, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından bölgeye 2 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılan görüşmeler sonrasında kuru bakliyat, su ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 2 tır deprem bölgesine doğru yola çıktı. AFAD, Kızılay, Belediyeler Birliği, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarıyla sürekli irtibat halinde olan ve tırlar yüklenirken de ekiplerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tırlar doldukça biz göndermeye devam edeceğiz. Tüm çalışan arkadaşlara, teşkilatlara, ilçe belediyelerine çok teşekkür ediyorum. Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin acılarını hafifletmek, yaralarını sarma noktasında biz de katkı vermek için faaliyetlerimiz devam edecek. Ben Malatya ve Elazığ belediye başkanlarımızı bizzat aradım. İhtiyaç olması halinde burada hazırlıklarımız tamamdı. Ama yeterli sayıda ekip olduğu için biz ekiplerimizi hazırda beklettik. Onların isteği ve bilgisi dahilinde kuru gıda ve ihtiyaç malzemesi noktasında destek vermek için tırlarımız direkt AFAD'a teslim edilmek üzere yola çıktı" şeklinde konuştu.


Belediye binasına getirilen yardım paketlerinin içerisinden bir not çıktığını anlatan Başkan Demir, "Göktürk yavrumuzun yazdığı mektup bizi çok duygulandırdı. Kendi mont ve kazağını deprem bölgesinde üşüdüğünü düşündüğü çocuklara göndermesi birbirimize ne kadar bağlı bir millet olduğumuzu bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'nin Pazar günü de açık olduğunun altını çizen Başkan Demir, "Vatandaşlarımızdan gelecek yardımlar için çözüm merkezimiz gece 24.00'e kadar açık kalacaktır" dedi. - SAMSUN

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
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