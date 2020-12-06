Samsun'dan ders niteliğinde trafik kazaları - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kasım ayı içinde yurt genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Samsun'dan da sürücülere ders niteliği taşıyacak cinsten kazalar yer aldı.

Kazaların genelde dikkatsizlik, kavşakta geçiş üstünlüğünün ihlali, ışık ihlali, aşırı hız gibi nedenlerle yaşandığı gözler önüne serildi. Samsun'dan yansıyan görüntülerde de trafik kurallarına uymayan ve kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmeyen sürücülerin kaza yaptığı görüldü. - SAMSUN