Samsun'dan Filistin'e destek - Son Dakika

Samsun'dan Filistin'e destek

21.05.2021 17:54
Samsun'dan Filistin'e destek, System.String[]

Samsun'da bazı sendika ve odaların temsilcileri yaptıkları ortak basın açıklaması ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Samsun'da bazı sendika ve odaların temsilcileri yaptıkları ortak basın açıklaması ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

İstiklal Caddesi Süleymaniye Geçidi önünde toplanan Türk-İş, KESK- DİSK- TMMOB - TTB temsilcileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları karşı kınadıkları bir basın açıklaması yaptı. Katılımcı kuruluşlar adına basın açıklaması yapan Büro-Sen Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, "İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye 11 gün boyunca devam eden saldırıları dün gece 02.00 itibarıyla yapılan ateşkesle son bulmuştur. Ancak 11 günlük İsrail saldırılarında çocuklar, kadınlar, gençler olmak üzere ve ait oldukları topraklara sahip çıkmak için her türlü baskıya ve zorbalığa karşı direnen Filistin halkı aralıksız bombalanmıştır. İşgalci İsrail'in saldırıları sonucunda şu ana kadar 250'ye yakın Filistinlinin öldüğü, 1500 Filistinlinin ise yaralandığı uluslararası haber ajansları tarafından ifade edilmiştir. Emperyalistler ve iş birlikçilerinin, kendi çıkarları ve gelecekleri için, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren politikaları bölge halkları için acı, gözyaşı, yoksulluk ve savaş dışında bir şey üretmemiştir ve üretmeyecektir. İsrail devletini yönetenler başta olmak üzere emperyalistlerin bölgedeki uzantıları kendi gelecekleri ve çıkarları için insanların yaşamlarını yitirmesi ve ait oldukları toprakları terk etmek zorunda bırakılmasını din ve ulusalcılıkla perdelemeye çalışması, Orta Doğu'nun tüm halklarının barış içerisinde bir arada yaşama iradesini engelleyemeyecektir. İsrail'in, emperyalistlerin ve iş birlikçilerinin kimi zaman açık kimi zaman dolaylı desteği ile, Filistin halkının direncini kırmaya dönük saldırıları hamasi nutuklarla ve ezbere söylenen cümlelerle engellenemez. Dünyanın bu saldırılara karşı açık ve kesin şekilde Filistin halkının yanında olduğunu göstermesi gerekmektedir. Emekçiler dünyanın her yerinde süslü cümlelerle hiçbir şey söylememeyi becerenlere yol gösteriyor. İtalya'da Livorno liman işçileri İsrail'e gidecek gemiye silahların yüklenmesini engelleyerek direnen Filistin halkı ile dayanışmanın nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştur. Livorno limanı Filistin halkına yönelik katliamın suç ortağı değil." diyen emekçileri Samsundan emek ve meslek örgütleri olarak selamlıyoruz. Yaşasın emekçilerin uluslararası dayanışması. Filistin halkına yapılan saldırılan ve vahşeti gizleyemeyen İsrail yönetimi kendi halkını bile yaşananlara dönük ikna edememiştir. Emperyalist-işgalci İsrail devletinin 70 yıldır Filistin halkına yaptığı bu saldırıların hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Başta ABD olmak üzere emperyalist ülkeler tarafından desteklenen ve kışkırtılan bu saldırılar, 70 yıldır aynı taktiklerle örgütlenmiş ve bugüne değin on binlerce Filistinlinin ölümüne, yüzbinlerce Filistinlinin yaralanmasına, yerlerinden ve yurtlarından ayrılmak zorunda kalmalarına sebep olmuştur. Filistin halkının verdiği bu haklı ve meşru mücadele; ABD-İsrail emperyalizminin yok etme pratiğiyle engellenemez. Geçmişte olduğu gibi bugün de Doğu Kudüs'te savunmasız halka saldıran ve onları öldüren işgalci İsrail, Filistin topraklarının işgalinin meşruiyetini sağlayamayacaktır. Bu vesile ile başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumu Filistin halkına yönelik zulme karşı etkin ve samimi tutum almaya, mazlum Filistin halkından yana kalıcı barışı ve adaleti tesis etmeye çağırıyoruz. Emperyalistler kaybedecek direnen Filistin halkı kazanacak" dedi. - SAMSUN

Samsun'dan Filistin'e destek
Samsun'dan Filistin'e destek
Samsun'dan Filistin'e destek

Filistin, Sendika, İsrail, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun'dan Filistin'e destek - Son Dakika


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