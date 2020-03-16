Samsun'dan İdlib'e 13 tır yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'dan İdlib'e 13 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Samsun'dan İdlib'e 13 tır yardım gönderildi

6 saat önce

Samsun Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi öncülüğünde toplanan 13 tır insani yardım, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Samsun Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi öncülüğünde toplanan 13 tır insani yardım, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi ile Samsun Müftülüğün organizesinde "Yolun İyilik Olsun, Yardımların İdlib'de Buluşsun" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Samsun'da 13 tır yardım toplandı.

Batı Park'ta tırların uğurlanması için düzenlenen törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, yardım kampanyasına katılan herkese teşekkür etti.

Kaymak, devletin bölgede yaptığı operasyonlar sayesinde Türkiye'ye yönelen göç dalgasının durdurulduğuna dikkati çekerek, "Biz oraya müdahale etmeseydik yarın bizim sınırlarımız güvende olmayacaktı. Ordumuz orada Türkiye'nin güvenliği için, Samsun'un güvenliği için orada şehit oldular. Şehitlerimize tekrar rahmet diliyoruz. Mehmetçiklerimize dualar ediyoruz. Allah onları korusun, kollasın." dedi.

Birlik ve beraberliğe sahip çıkıldığı müddetçe Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalanamayacağına vurgu yapan Vali Kaymak, şunları söyledi:

"Bu topraklar kolay coğrafya değil. Buralarda bizi rahat bırakmak istemiyorlar. Ama onlara karşı verebileceğimiz en güzel cevabımız birlik ve beraberliğimiz. Yardımlaşmanın, merhametin gücünü burada görüyoruz. Oradaki insanların mağduriyetlerini televizyondan izliyoruz. Garip ve gurebayı koruyan olalım. Çünkü onlar orada garipler. İnşallah bu yardımlar gidecek, o gariplerin bir derdine derman olacak. Onlar da bize dua edecekler. Şüphesiz biz inanan insanlarız. Bu dualar anında Rabbimize ulaşacak. İnşallah bu, dünyanın da huzuruna vesile olacaktır. "

Samsun Müftü Vekili Abdullah Bilece'nin yaptığı duanın ardından kuru gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu 13 tır, İdliblilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Samsun'dan İdlib'e 13 tır yardım gönderildi

Türkiye, Samsun, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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