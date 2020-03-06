Samsun'dan İdlib'e yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'dan İdlib'e yardım - Son Dakika

Samsun'dan İdlib'e yardım

6 saat önce

Samsun'da, Suriye'deki iç savaşın mağdurları için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemeleri yüklenen tır bölgeye gönderildi.

Samsun'dan İdlib'e yardım, System.String[]

Samsun'da, Suriye'deki iç savaşın mağdurları için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemeleri yüklenen tır bölgeye gönderildi.

Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneğince başlatılan kampanya kapsamında, hayırseverlerin destekleriyle bir tır yardım malzemesi toplandı.

Dernek başkanı Hüseyin Mutlu, Cumhuriyet Meydanı'nda yardım tırının uğurlanması amacıyla düzenlenen törende, un, gıda malzemeleri, battaniye, ilaç ve çocuk kıyafetleri bulunan tırı bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Kampanya kapsamında daha önce de birçok tırın bölgeye uğurlandığını dile getiren Mutlu, "Oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler de bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. 'Suriye'ye acil yardım' çalışması kapsamında dernek olarak kampanya yürüttük. Bu kapsamda İdlib'e her ay bir tırımızı gönderiyoruz. Halkımızın bağışları ile temin edilen yaklaşık 20 tonluk malzemeyi oradaki kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.

Dua edilmesinin ardından insani yardım malzemesi yüklü tır İdlib'e uğurlandı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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