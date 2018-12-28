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Samsun'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren cam fabrikasını ziyaret etti.

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Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren cam fabrikasını ziyaret etti.

Fabrika çalışanlarıyla sohbet eden Koşal, yetkililerden bilgi aldı.

İstihdam ve ekonomik yönden iş yeri ve fabrikaların önemine dikkati çeken Koşal, "Fabrikanın olduğu yerde iş vardır, ekonomik girdi, bereket vardır. Tüm imkanlarımla iş yeri ve fabrikaların yanındayım." dedi.

İlçenin fabrikalar hizmete girinceye kadar sürekli göç verdiğini, gençlerin baba ocağını terk ederek gurbete iş aramaya çıktıklarını anlatan Koşal, "Şimdi ilçemizde fabrikalar kuruluyor. İşsizlik nedeniyle gurbete giden gençlerimiz artık baba ocağına dönecek. Hem fabrikada çalışacak, hem de babadan kalan arazilerini işleyebilecek." diye konuştu.

Ziyarette Koşal'a Kavak Organize Bölgesi Müdürü Ali İhsan Uzun da katıldı.

Terme Belediye Başkanı Kul'dan mahalle ziyareti

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Kumcağız Mahallesi sakinleri ile araya geldi.

Kul, Kumcağız Mahallesi sakinlerinden Ferhat Aras ve komşularının daveti üzerine mahalleye ziyarette bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Kul, "Belediye hizmetlerine ara vermeden devam ediyoruz ama sizleri de unutmuyoruz. İşlerimizden zaman bulduğumuz vakitlerde gezilerimize devam ediyoruz. Hizmetlerimizi sıraya koyarken insan unsuru ön plandadır. Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için." dedi.

İşlerini sevgiyle yaptıklarını dile getiren Kul, "Belediye, insanın doğumundan ölümüne kadar hizmet eden kurumdur. İnsan yaşamının her safhasında mutlaka belediyecilik vardır. Tüm insanlarımızı sevgi ve şefkatle kucaklayan bir anlayıştayız. Makamda değil, sokakta başkanlık yapıyoruz." diye konuştu.

Kul, daha sonra Terme Kaymakamı Mehmet Parlak başkanlığında Şeyhli Mahallesi'nde düzenlenen "yerel buluşmalar" toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:37 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Kavak, Güncel
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