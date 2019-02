Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Yaşar Doğu İlkokulunu ziyaret etti.

Okul Müdürü Hacı Aydın'dan okulla ilgili sorun ve talepler hakkında bilgi alan Koşal, daha sonra derslikleri gezerek öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilere kitap okutarak ev ödevlerini ve derste yaptıkları çalışmalarını inceleyen Koşal, "Devletimiz sizlerin eğitimine çok önem veriyor. Çünkü sizler vatanımızın geleceğisiniz. Memleketimiz sizlere emanet olacak. Bu konuda başarılı olmanız gerekiyor. Başarılı olabilmek için önce hedef belirlemeniz, bu hedefinize ulaşabilmek için de planlı ve programlı çok çalışmalısınız. İlçemizde başarılı öğrencilerin olması haliyle eğitim öğretim seviyesinin yükselmesi bizleri gururlandırıyor. Ben de Kaymakam olarak zaman zaman okulunuzu, sizleri ziyaret etmeye ve sorunlarınızı dinlemeye devam edeceğim." dedi.



Kaymakam Koşal, getirdiği 150 kitabı okul kütüphanesine teslim etti.



Sporculardan Kaymakam Kudret Kurnaz'a ziyaret



Türkiye'nin çeşitli illerinde katıldıkları müsabakalarda Vezirköprü ilçesini temsil eden sporcular Kaymakam Kudret Kurnaz'ı ziyaret etti.



Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, Kurnaz sporcularla sohbet etti.



Ziyaret sonunda sporculara hediye veren Kurnaz, yapacakları spor müsabakalarında başarı diledi.



Ziyarete Cumhuriyet Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Gençlik ve Spor Kulübü'nden güreş müsabakalarına katılan sporcular ile Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi voleybol takımı sporcuları katıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri de ziyarete katıldı.



Kavak et ve süt verimi artırılacak



Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kavak Şubesi Temsilcisi Turgay Özgür, Kavak ilçesinde yerli sığır ırkının et ve süt verimi yüksek simental, montofon ve holştayn kültür sığır ırkına dönüştürülmesi çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.



Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının ilçedeki büyükbaş hayvanların tamamını saf kültür ırkına dönüştürmek olduğunu vurguladı.



Bu konuda yaptıkları çalışmaları anlatan Özgür, "2018 yılı içinde yaklaşık 5 bin 500 hayvana suni tohumlama yaptık. Şu anda ilçemizdeki yaklaşık 13 bin 500 hayvanın yüzde 95'lik bölümü saf ve saf ırkı melezine dönüştürülmüştür. Bizim amacımız ilçemizdeki hayvanlarının tamamının et ve süt verimi yüksek saf simental, montofon ve holştayn ırkına dönüştürmektir." dedi.



Özgür, Kavak ilçe merkezi ile bağlı 75 mahallesinde büyükbaş hayvanları et ve süt verimi yüksek saf kültür ırkına dönüştürme amacıyla suni tohumlama çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

