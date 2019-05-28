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Samsun'dan kısa kısa

1 saat önce

Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak'ta yolun ortasında kalan ve kazalara neden olan elektrik direkleri yol kenarına alınacak.

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Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak'ta yolun ortasında kalan ve kazalara neden olan elektrik direkleri yol kenarına alınacak.
Çarşamba Belediyesi tarafından 2018 yılında Kirazbucağı Sokak'ta gerçekleştirilen yol çalışması sonucu yol ortasında kalan elektrik direklerine müdahale edilecek.
Belediye Başkanı Halit Doğan'ın YEDAŞ yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonucu YEDAŞ ekipleri yolun ortasındaki direklerin yol kenarına alınması için çalışma başlattı.
Kavak'ta bayram tedbirleri
Kavak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında gereken tedbirlerin alındığı bildirildi.
Havza Kaymakamı ve Kavak Kaymakam Vekili Metin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram süresince vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, rahat ve huzurlu bir ortamda bayram geçirmesi amacıyla gereken tedbirlerin alındığını söyledi.
Bayram dolayısıyla asayiş ve trafik ekiplerinin denetimlerini artıracağını belirten Yılmaz, "Trafiğin yoğunlaştığı Samsun - Ankara kara yolu ile mahalle grup yolları da bayram süresince Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerimizin denetim ve gözetiminde bulunacaktır." dedi.
Bayramın birinci günü saat 12.00 - 12.30'da Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bayramlaşma programı düzenleneceğini ifade eden Kaymakam Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığı ile saat 12.30 - 13.00 arasında bayramlaşma yapılacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:12 Kaynak: AA
Sungurlu, Samsun, Güncel
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