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Samsun'dan kısa kısa

1 saat önce

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.
Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçedeki bir restoranda düzenlenen iftarda, çalışanlar ve ailelerinin hatırını sorup onlarla sohbet etti.
Kılıç, iftardan önce yaptığı konuşmada, belediye personeline katılımları için teşekkür ederek, "Ramazan ayının güzelliğini siz mesai arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızla yaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum." dedi.
Vatandaşların desteğiyle en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını anlatan Kılıç, "İlçemizin her metrekaresinde sizlerin alın teri var. Gece gündüz demeden başarıyla çalışan, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışımızı halkımıza en iyi şekilde yansıtan personelimize teker teker minnet ve şükran duygularımla teşekkür ediyorum. 82 mahallemizde yaşayan her bir vatandaşımıza hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Programa Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın eşi Fatma Kılıç, Belediye Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve ile belediye personeli katıldı.
Görme Engelliler Derneği iftarda buluştu
Bafra Görme Engelliler Derneği üyelerine iftar programında bir araya geldi.
Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan, Bafra Öğretmenevinde düzenlenen iftarda, programın hem kaynaşmaya vesile olduğunu hem de görme engellilerin toplumdaki yerinin önemini konuştuklarını söyledi.

Kaplan, programa katılanlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:20 Kaynak: AA
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