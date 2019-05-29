Samsun'dan kısa kısa

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42 dakika önce

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, engelli bir kişiye akülü araç hediye etti.

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19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, engelli bir kişiye akülü araç hediye etti.

Topaloğlu, Dereköy Mahallesi'nde yüzde 96 engeli bulunan Mehmet Arslan'ı evinde ziyaret ederek, akülü engelli aracını verdi.
Arslan ailesi, hediyesinden dolayı Topaloğlu'na teşekkür etti.

Topaloğlu, tüm engelli vatandaşların yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkarılması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Mehmet ağabeyimizin sandalyesine otururken yaşadığı sevinci görmek tarif edilemez bir duygu. Yüzündeki mutluluk bize yeter. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Bafra Belediyesi iftarda buluştu
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın ev sahipliğinde Bafra Davet ve Toplantı Merkezi'nde gerçekleşen iftara Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz ve Şaban Hüryaşar ile birim müdürleri, belediye personeli ve aileleri katıldı.
Kılıç, iftar sofrasında bir araya gelmek ve ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediyede görev yapan tüm arkadaşlarımızla aynı çatı altında bir aile gibiyiz. Rahmet ve bereket ayı ramazanda böyle güzel sofrada bir araya gelmek ve kaynaşmak bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.
Çalışanlardan, belediye hizmetlerinin yürütülmesi sırasında insanlarla iç içe olmaları nedeniyle vatandaşlarla empati yapmaları ricasında bulunan Kılıç, "Çalışmalarınızı yürütürken Bafra Belediyesinin ve belediye başkanının birer temsilcisisiniz. İşlerimizi yaparken ona göre yapmanızı rica ediyorum. Hepimiz ilçemizin hizmetkarıyız." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:35 Kaynak: AA
Bafra, Osman Topaloğlu, 19 Mayıs, Güncel
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