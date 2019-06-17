Samsun'dan kısa kısa

Kavak Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğünce yaz döneminde açılacak kurs kayıtları başladı.
Merkez Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında kursların sürdürüldüğünü söyledi.
Ersoy, 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde açtıkları 137 kurstan 2 bin 235 vatandaşın yararlandığını belirterek, "Okullarımız yaz tatiline girdi. Çocuklarımızın istenilmeyen kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve yaz tatili döneminde kendilerini geliştirebilmelerine katkı sağlamak amacıyla piyano, gitar, bağlama, resim, uygulamalı tiyatro, boyama, rölyef, ana sınıfı, koro, akıl-zeka ve din eğitimi kursu açmayı planladık. Bu konuda duyurularımızı yaptık." dedi.
Kurslar için hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Ersoy, açmayı planladıkları kurslar dışında vatandaşların talep ettiği kursları da açabileceklerini sözlerine ekledi.
- Çiftçilere ambar zararlısı uyarısı
Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş, ekonomik kayba neden olan ambar zararlılarına karşı çiftçileri uyardı. Hasat zamanın yaklaştığını belirten Taş, çiftçilerin hububatlarını koyacakları ambar ve depoları gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.
Çiftçileri bu konuda uyaran Taş, şunları kaydetti:
"Ürün ambara konulmadan önce iyice kurutulmalıdır. Eğer ambarda eskiden kalan ürün varsa bu ürünleri karıştırmamalı. Halk arasında güve olarak bilinen ambar zararlısı böcekler, bulundukları besin ortamından beslenerek ürün kaybına neden olmaktadır. Tahılın ambarlanmasında temel ilke, temiz ambara temiz ürün konulması ve ürünün ambarlama süresince bulaşmalardan korunması olmalıdır. Bu amaçla ürün ambara girmeden önce ve girdikten sonra koruyucu ve ilaçlı önlemlerin alınması gereklidir."
Taş, çiftçilerin tarım kuruluşları ile ziraat mühendislerinden yardım alabileceklerine işaret etti.