Samsun'dan kısa kısa

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilerin 30 Haziran'a kadar Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilerin 30 Haziran'a kadar Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÇKS kayıtlarını 30 Haziran'a kadar yaptırmayan üreticilerin çiftçiye verilen desteklerden yararlanamayacağına dikkati çekti.

Çiftçilerin ÇKS kayıt başvurularını dikkate alarak hafta sonu tatillerinde de hizmet vermeye devam edeceklerini anlatan Demir, "2018 Eylül ayı içinde başlamış olan Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularında son tarih, 30 Haziran'dır. Bu tarihe kadar ÇKS kayıtlarını yaptırmayan üreticilerimiz yıl içerisinde çiftçiye verilen mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri, fark ödemesi gibi tarımsal faaliyetlere dair desteklemelerden yararlanamayacak." dedi.

Kasapoğlu'ndan Belediye Başkanı Özel'e ziyaret

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

Ziyaretinde Özel'e görevinde başarı dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulunan Kasapoğlu, gençlik merkezi ile gençlik ve spor müdürlüğü faaliyetleri konusunda bilgi verdi.

Ziyaretinden ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Özel, gençlik merkezleri ve spor müdürlüklerinin gençlerin sportif, sosyal ve kültürel yönden gelişmesine önemli katkı sağladığı vurgulayarak, Ladik Belediyesi olarak gençlik ve spor müdürlüğüne destek vereceğini kaydetti.

Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fahri Kaygusuz, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Ersoy, Belediye Meclis Üyesi Celal Tuzcu ve İl Gençlik Hizmetleri Koordinatörü Sait Sayar da bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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